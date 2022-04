L'actor Jared Padalecki pateix un greu accident de cotxe: «Té sort de seguir viu»

L'actor, protagonista de la sèrie Sobrenatural ha patit un greu accident de cotxe que el deixarà apartat dels rodatges durant un temps. La notícia l'ha compartit el seu company de la famosa producció televisiva durant 15 temporades,s, quan tots dos havien de participar en una convenció als Estats Units. Ackles va haver de pujar tot sol a l'escenari."El trobo a faltar. No pot ser aquí perquè va tenir un accident de cotxe molt greu. Ell no estava conduint, era al seient del passatger., va explicar l'actor. Els detalls de l'accident no han transcendit: ni on va passar ni quan va passar, però en unes setmanes es podran saber més qüestions sobre la brutalitat de l'accident. Sobrenatural és una de les sèries de fantasia més estimades pel públic de l'estat espanyol.va rebre un impacte molt fort de l'airbag quan aquest es va activar en el moment de l'accident. Segons el seu company de la famosa sèrie, l'actor "es troba bé, es mou, però la gravetat del sinistre l'ha deixat molt tocat i es recupera a casa". L'intèrpret es trobava immers en el protagonisme del reboot de, la famosa sèrie de Chuck Norris.

