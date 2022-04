Wifi, USB i 900 passatgers: així seran els nous trens de Rodalies

Visita a una maqueta dels nous trens que Renfe preveu desplegar a Rodalies Foto: ACN

Els responsables de Renfe i Rodalies visiten una maqueta dels nous combois Foto: ACN

ha presentat la maqueta dels nous trens que preveu incorporar en els pròxims anys, 56 dels quals aniran destinats alsde Catalunya. Els nous combois que està ultimant la companyia tindran capacitat per a 900 passatgers, endollsi senyal wifi. Aquest dilluns, els responsables de la companyia han visitat una maqueta a escala real dels trens d'en un taller deEls nous combois tenen capacitat per a 900 i 1.500 passatgers, respectivament, fet que amplia un 20% les places dels trens Civia -els últims estrenats a Rodalies-. La previsió és implantar-los a la líniai a la xarxa deSud, "on ara hi ha els combois més antics", ha precisat la directora de Rodalies,. De fet, hi ha trens en circulació amb més de tres dècades d'antiguitat i capacitat per a 500 passatgers.Pel que fa a l'equipament interior, els nous trens estan dissenyats per garantir l'accés a persones amb capacitat reduïda, incorporen espai per a lesi cotxets infantils, alhora que disposen d'endolls USB i connexió. També disposen de més portes per agilitzar la pujada i baixada dels passatgers. Segons Renfe, els nous trens podrien entrar en servei a les diferents xarxes de Rodalies de l'estat espanyol en und'entrePer aconseguir-ho, la companyia ha instat de nou a laa signar el contracte programa de Rodalies per definir el futur del servei i poder renovar part dels combois. El president de la companyia,, ha avisat que els nous combois per a Catalunya "estan pensats i planificats", però ha matisat que "per comprar-los, cal un contracte que suporti la despesa i la inversió".

