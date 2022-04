El govern d'Ayuso vol que «li vagi millor» a Catalunya i s'ofereix per col·laborar

La consellera de Cultura, Turisme i Esport de la Comunitat de Madrid,, ha destacat aquest dilluns la importància d'estendre ponts culturals ambi s'ha mostrat "absolutament disposada" a la col·laboració.Així ho ha traslladat en un esmorzar organitzat per Nueva Economía Fórum, en el qual ha subratllat que Madrid, esperant que el 2030 es moguin pel món milions de turistes més dels que es mouen ara, especialment procedents de la Xina."Si no som capaços de crear triangles sòlids és molt difícil que captem aquest tipus de turistes que no es mouran per conèixer només una ciutat", ha advertit. A més, ha insistit que ""Hem de tirar endavant tots", ha assenyalat la consellera que forma part del govern d'Isabel Díaz Ayuso.

