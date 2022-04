La despesa militar a tot el món va superar el 2021 els. Els cinc països que més diners van destinar al sector armamentístic van ser Estats Units, la Xina, l'Índia, el Regne Unit i Rússia, els quals representen el 62% de la despesa mundial, per bé que els EUA en solitari ja gasten el 38% del total. Així ho reflecteix l'últim informe de(SIPRI, en anglès) fet públic aquest dilluns.Malgrat les conseqüències econòmiques de la Covid, la despesa militar mundial al 2021 "va aconseguir nivells rècord", segons el, investigador sènior del Programa de Despesa Militar i Producció d'Armes del Sipri. L'investigador afirma que "el ritme de creixement en termes reals es va reduir degut a la inflació" però, malgrat això, "en termes nominals, la despesa militar".Per la seva part, Elshi van destinar 800.672,2 milions de dòlars durant l'últim any, encara que la xifra. Des de 2012, aquest país ha centrat el finançament armamentístic en la investigació i el desenvolupament militar, amb un creixement d'un 24% durant aquest període. Malgrat això, el finançament per a l'adquisició d'armes va caure un 6,4% en aquest interval. Tot això reflecteix que "els Estats Units s'estan", explicainvestigadora del Programa de Despesa Militar i Producció d'Armes del Sipri., el segon país amb més despesa militar del mon al 2021, va destinar 293.351,9 milions de dòlars a aquest sector, suposant un. Aquest és el 27è any consecutiu que el gegant asiàtic augmenta les despeses en aquesta matèria.L'any previ a l'esclat de la guerra a Ucraïna,va incrementar el finançament militar en un 2,9%, fins als 65.907,7 milions., directora del Programa de Despesa Militar i Producció d'Armes del Sipri, afirma que "els elevats ingressos pel petroli i el gas van ajudar a Rússia a incrementar la seva despesa militar el 2021", per bé que aquesta despesa havia disminuït entre 2016 i 2021 "com a resultat dels baixos preus de l'energia combinats amb les". Tres quartes parts del total de la despesa militar russa s'engloba en la línia pressupostària de "defensa nacional", la qual va ser undel que es va establir en un principi a finals del 2020. Ucraïna, malgrat que al 2021 va reduir la seva despesa militar, l'ha augmentada un 72% des de l'annexió de Crimea.Malgrat tot, Rússia és tot just el cinquè país amb major despesa militar, ja que se situa també per darrere de l'. D'una banda, l'Índia va gastar-hi 76.598,031 milions el 2021, augmentant un 33% el finançament d'aquest sector des de 2012. A més, el 64% d'aquestes despeses es van destinar a l'adquisició d'armes d'origen nacional. D'altra banda, Regne Unit va destinar durant el 2021 un total de 68.366,4 milions de dòlars al sector militar.

