La justícia imputa Colau per la querella d'un fons voltor

L'Ajuntament defensa que va aplicar la llei

L'Audiència de Barcelona ha ordenat imputar l'alcaldessa de Barcelona,, i els regidorsper la denúncia del fons voltor Vauras Investment, que els acusa de connivència amb les persones que havien ocupat un bloc de la seva propietat al carrer Lleida, batejat popularment amb el nom deEl fons argumenta que els successius ajornaments delvan causar-li pèrdues econòmiques. Finalment, un jutge va ordenar el desallotjament del bloc el març del 2020, que elsvan executar, tot i la llei aprovada per la Generalitat que obligava Vauras a oferir un lloguer social a les famílies que vivien als pisos. Davant l'incompliment, l'Ajuntament va multar el fons voltor amb 417.000 euros.L'Audiència de Barcelona creu que els fets podrien suposar un delicte de. Per això, el tribunal reclama a l'empresa que aporti tots els expedients d'aquestes obres. D'altra banda, el tribunal confirma l'arxivament de la causa pel que fa als delictes d'extorsió, suborn, revelació de secrets o infidelitat en la custòdia de documents, tràfic d'influències, negociacions prohibides a funcionaris i usurpació de funcions.La querella semblava destinada a l'arxivament, ja que ni el fiscal ni la jutgessa instructora veien cap delicte en l'actuació del consistori, però finalment, per ordre de l', s'ha reobert. Fins ara, la desena de causes judicials presentades contra l'Ajuntament de la capital catalana enhan estat o bé arxivades o bé es troben sota investigació, però cap d'elles ha acabat en judici.Serra i Martín han defensat en una roda de premsa l'actuació de l'Ajuntament. Serra ha assenyalat que d'allò que se'ls acusa realment és "d'aplicar lad'habitatge, que protegeix els drets dels veïns". "No podíem fer altra cosa que aplicar-la perquè els veïns desnonats pel fons d'inversió tinguin dret a un lloguer social i ho fem tant per convicció com perlegal", ha indicat.Per la seva banda, Martín ha destacat que "és un cas claríssim d'immobiliària", ja que el fons volia "expulsar" els veïns que vivien al bloc perels pisos. La regidora d'Habitatge ha recordat que el cas va arribar al consistori el 2020, quan el veïnat es va adreçar a l'executiu municipal per explicar-los la situació que patien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor