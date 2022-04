Totes les pel·lícules i sèries que desapareixen de Netflix aquesta setmana

28 d'abril

30 d'abril

no passa per un bon moment. Després de la caiguda de subscriptors, la sacsejada que busca l'empresa amb noves quotes o la retirada dels comptes compartits, obren un camí inexplorat per la plataforma de servei en streaming. I en aquesta línia negativa,. Un dels problemes és el seu catàleg que, cada mes, perd contingut.És una qüestió de drets de distribució a la seva plataforma:-si no són de creació pròpia o compra total- i les sèries, pel·lícules o documentals afectades desapareixen de la plataforma. Aquesta sempre avisa als usuaris, en reproduir el contingut. Ara, però, aquesta setmana,desapareixeran aquest conjunt de sèries i pel·lícules.· Un monstruo viene a verme· Love is a War· La llegada· Captain Fantastic· El lado bueno de las cosas· Fuego en la sangre· El club de las madres solteras· Clase letal· En la línea de fuego· Top Gun· The Interview· Insidious 2· Safe· Resident Evil: Degeneración· Angry Birds 2· Tres dias para matar· El retrato de Dorian Grey· The Death & Life of John F. Donovan· Hasta tiene tus ojos· The Tourist· Loev· Atrapa la bandera· Mechanic: resurrection· El gran halcón· Nunca más· After Earth

