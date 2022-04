El 57% del personal sanitari amb Covid persistent no rep seguiment mèdic

Altres notícies que et poden interessar

Eldels professionals delamb coronavirus persistent no ha rebut cap mena de seguiment mèdic després del seu retorn a la feina, segons una enquesta de lapresentada aquest dilluns. Tanmateix, el 49% dels entrevistats denuncia que el seu cas no ha estat considerat unni unaper l'Administració. L'estudi, que s'ha elaborat entre el novembre de 2021 i l'abril de 2022, compte amb dades d'un miler de treballadors públics de tot l'Estat.Des del sindicat denuncien "lai l'que estan patint els professionals sanitaris espanyols", dos anys després de l'inici de la pandèmia. La meitat afirmen que han patit alguna mena de recaiguda des de la seva incorporació i que han presentat símptomes més de sis mesos després de rebre l'alta. Gairebé un de cada cinc treballadors contagiats ha estat de baixa més d'un any. Això reflecteix, segons el CSIF, la "" del virus en la seva condició física.La majoria dels contagis s'haurien produït en(82,4%), a causa de la feminització dels sectors més afectats. Aquests sectors són els, l', elsi els. També destaca l'afectació en treballadors(40%). La secretaria nacional de Prevenció del sindicat,, relaciona aquesta dada amb l'envelliment de les plantilles. Entre els símptomes de Covid persistent destaquen els sistèmics, com la debilitat i la febrícula; els neurològics, com el mal de cap i alteracions en la parla; musculoesquelètics, com dolors articulars i pressió toràcica; i oftalmològics, com sequedat ocular o mal de coll.Lano està catalogada com una malaltia professional. Encarna Abascal entén que "". Ha exigit una estratègia preventiva, l'actualització de la llei de Prevenció de Riscos Laborals i del quadre de malalties professionals. Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut, del 28 d'abril, el CSIF ha impulsat la campanya "", amb l'objectiu de "promoure la gestió de seguretat al treball pels professionals en edat avançada".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor