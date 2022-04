Roben la caixa forta del president Macià, el «tresor» de Casa Vallmanya

🔴 Atenció administracions‼️

A Cal Macià-Casa Vallmanya (Alcarràs) es conserva (de miracle) abandonat a la intempèrie un valuós element patrimonial: una caixa forta de ferro colat lligada a la família Macià. Cal actuar per evitar el bandidatge i l'espoli i conservar-la... (1/3) pic.twitter.com/R1AmBbnXcl — #SalvemCasaVallmanya (@SalvemCalMacia) April 1, 2022

Un “retir espiritual” de Francesc Macià

El “tresor” del Cal Macià, ladel mític president de la Generalitat,, ha estataquest cap de setmana, segons ha informat la Plataforma Salvem Casa Vallmanya. El col·lectiu havia alertat fa dues setmanes que la caixa es conservava a la intempèrie, motiu pel qual va instar a les institucions aper tal d’evitar pillatges i robatoris i salvar aquest patrimoni, que podria contenir documents del líder republicà, mort el dia dede l’any 1933. Aquesta petició no s’ha atès.El col·lectiu considera que la responsabilitat d’aquest robatori recau en les, a qui acusen de no moure’s per evitar el progressiu deteriorament de l’immoble. La plataforma fa mesos que reclama l’actuació de l’administració per evitar un majorde la casa, actualment molt malmesa per les inclemències del temps. De fet, l’entitat ja ha avisat del gran forat que hi ha a la teulada i que amenaça en la ruïna de tot l’immoble.La casa de Vallmanya va pertànyer a la família d', muller de Francesc Macià, que era de les. Després de la mort l'any 1897 del pare d'Eugènia, l'arquitecte lleidatà Agapit Lamarca, el matrimoni comença a passar molts estius a la casa pairal, estades que s'allarguen fins a la mort de Macià el dia de Nadal de l'any 1933, encara que queden interrompudes pels anys d'exili del polític.La casa es converteix en un espai on Macià hi va a desconnectar de la vida com a militar i, posteriorment, com a polític. Era un "". Amb l'esclat de laperò, la família de l'expresident marxa a l'exili i no és fins als anys cinquanta que la seva filla Maria torna a Vallmanya amb la voluntat de recuperar la propietat familiar.Es troba, però, que l'fragmenta la finca, que passa d'ocupar unes 3500 hectàrees a aquedar-se amb unes 400. Finalment, els nets venen la propietat, que va canviant de mans fins a l'actual propietari, un empresari ramader.

