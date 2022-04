Barcelona planteja un Sant Jordi d'estiu per compensar les pèrdues per la pluja

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

La pluja va ser la gran enemiga dels llibreters, les editorials i el públic durant la jornada ded'aquest passat dissabte.de les diverses tempestes que van travessar el cel de la capital -amb pedregades incloses-, amb molts llibres afectats, malmesos o que s'han hagut de llançar. Per intentar compensar aquestes pèrdues doloroses pel sector,intenta buscar una solució.El tinent d'alcalde de Cultura del consistori,, ha explicatque l'Ajuntament de Barcelona "si cal, donarà recursos als establiments perjudicats per la tempesta". Ell mateix ha insistit que "no hi pot haver cap llibreria que hagi de tancar o vegi perillosament afectada la seva activitat. Una de les solucions sobre la taula és la creació de noves activitats culturals o una mena de "nou Sant Jordi" per compensar pèrdues.En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta del, Carme Ferrer, ja va explicar diumenge que després de la jornada de Sant Jordi. Serà la Cambra del Llibre, que agrupa tots els col·lectius, qui atendrà els desperfectes. També ha explicat que molts autors ja s’han ofert per organitzar actes de signatura a les llibreries.

