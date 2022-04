Qui és ara la nova persona més gran del món?

La que fins ara era la persona més gran del món ha mort a l'edat de 119 anys. La japonesaha perdut la vida convertint-se en la segona persona que ha viscut més anys des que hi ha registres. Els seus 119 anys i 108 dies només els supera la francesa(1875-1997), amb 122 anys i 164 dies. Però, qui la relleva ara en aquest rècord?El reconeixement, que atorga també el rècord Guinness, passa ara a mans de la francesa, que té 118 anys i 74 dies. Va néixer l'11 de febrer de 1904 i ara mateix ja ocupa la quarta posició de les persones que més temps han viscut. Coneguda també com a germana, és una monja francesa.Durant la seva vida, en la qual ha viscut dues guerres mundials i dues pandèmies -es va recuperar de la-, també ha assistit com a. De fet, de les diferents dades que es coneixen sobre la seva vida, va treballar durant 28 anys en un hospital a la ciutat francesa de. Des dels 105 anys viu en una residència a la ciutat de, on ara ja és la persona més gran del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor