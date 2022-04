Junts sosté que el debat sobre trencar amb el PSC a la Diputació és «banalitzar» l'espionatge

El secretari general de, ha comparegut aquest dilluns de manera excepcional després de la reunió de l'executiva. Ho ha fet per exigir que es posi en marxa una comissió d'investigació per escatir l'abast i les responsabilitats del Catalangate, per reclamar aque trenqui amb elalsi no es posa en marxa aquest mecanisme i per clarificar que debatre sobre el futur del pacte amb ela lasuposa "banalitzar" l'escàndol que suposa l'espionatge a una seixantena de dirigents del procés. Sectors de Junts, com va avançar NacióDigital la setmana passada, van reclamar la fi de l'acord a la Diputació després que transcendís la vigilància telemàtica a la cúpula independentista.Sànchez, que no ha indicat de què seria partidari a l'ens supramunicipal, ha apuntat que desfer l'acord amb els socialistes s'abordarà en el congrés del mes de juny. "Qui vulgui fer creure que el Catalangate es resol en un ajuntament o diputació,la dimensió del problema", ha remarcat l'encara secretari general de Junts, que deixarà el càrrec, precisament, en el conclave d'aquest estiu. La setmana passada, veus comvan defensar obertament liquidar l'entesa, mentre que el vicepresident Jordi Puigneró va apuntar que s'havien de diferenciar els àmbits nacionals i municipals , al mateix temps que situava en el marc del congrés qualsevol decisió sobre l'entesa signada el juliol del 2019."Per a Junts, el Catalangate és d'una manera molt clara l'evidència que, de forma sistemàtica, a l'Estat han fallat els principis democràtics dels quals se'n diu hereva. La fallida ha tingut destinataris molt clars, que són els independentistes. S'han escollit metges, professors universitaris, periodistes i representants polítics que han estat o encara som víctimes d'escoltes permanents", ha remarcat Sànchez. "No podem negligir en l'exigència d'unaa tots nivells per conèixer l'origen i l'abast de l'espionatge", ha destacat el secretari general de Junts, que ha lamentat que d'aquesta vigilància hi ha qui n'ha obtingut "avantatge". "Quan es tracta d'actuacions delictives,ni una actitud tolerant", ha apuntat.La vulneració de drets, la, ha quedat acreditada, i "només una comissió d'investigació" ho pot resoldre. Aquesta investigació no només s'ha de centrar en els autors materials de l'espionatge, sinó també el finançament necessari per dur-lo a terme. Junts també requereix que, en aquesta comissió, hi hagi tota la informació sobre qui ha estat víctima de l'espionatge. "Estem convençuts que l'Estat ha aprofitat per espiar qualsevol altra persona o col·lectiu simplement perquè en tenia oportunitat", ha apuntat Sànchez, que està "enormement alarmat" pel "silenci persistent" de Pedro Sánchez. "I és enormement significatiu el silenci de la Fiscalia", ha assenyalat el dirigent de Junts, que veu "delictes" en els fets.Sànchez ha reclamat, en aquest sentit, l'obertura d'una comissió d'investigació alper tal deal Catalangate, per a la qual ha demanat el màxim suport de tots els partits. "No tenim cap confiança en una comissió interna al CNI o en la comissió de secrets oficials", ha ressaltat el secretari general de Junts, que també ha demanat que la investigació judicial del cas no es pot deixar en mans de la justícia espanyola, perquè hauria estat la responsable d'autoritzar -si hagués estat el cas- la intervenció dels mòbils dels dirigents independentistes. D'aquesta investigació n'esperen, ha dit,en clau política -per acció o per omissió-, judicial i també policial. "No és qüestió d'un govern, sinó de l'estructura d'un Estat", ha assenyalat Sànchez, en referència al CNI.El secretari general de Junts ha celebrat que ERC hagi decidit no participar en reunions bilaterals amb el govern espanyol i que. "No participarem de manera clara en cap relació multilateral amb el govern espanyol fins que la comissió d'investigació no s'hagi posat en marxa i les garanties no siguin una realitat", ha apuntat Sànchez, que ha donat perEstat-Generalitat. El secretari general de Junts ha demanat a ERC que deixi de donar suport parlamentari al PSOE fins que no hi hagi mostres de voler investigar els fets. "Fins que la majoria socialista i d'no assumeixin aquestes propostes, des de l'independentisme no es pot donar cap suport a aquest govern", ha indicat.Aquest dissabte, quan va transcendir que hi haurà la reunió entre Vilagrà i Bolaños a Palau, Junts ja va enviar una advertència doble: que l'únic anunci que esperaven de l'executiu espanyol era l'obertura d'una investigació sobre l'espionatge i que, en cas contrari, es mantindrien congelades les relacions i polítiques bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. El ministre de la Presidència va plantejar a la consellera l'obertura d'un control intern al CNI , una investigació del, la reactivació de la comissió de secrets oficials i la desclassificació de documents, però Vilagrà ho va considerar insuficient. El discurs d'aquests dies passa, per part del Govern, per reclamar el cessament dels responsables del cas. Veus de Junts, com la presidenta del Parlament,"Sánchez no es pot amagar més", ha remarcat la consellera de la Presidència en una entrevista a Catalunya Ràdio . Des de RAC1, ha insistit aquest dilluns que el seu govern està "totalment compromès" per aclarir què va passar amb l'espionatge a una seixantena de dirigents independentistes. Bolaños ha defensat les mesures anunciades ahir i ha assegurat que laes constituirà perquè el CNI ofereixi explicacions als grups parlamentaris, a banda d'assegurar que es desclassificarà documentació fins ara reservada. "Tots els representants dels partits podran accedir a informació per esclarir els fets", ha afirmat el ministre, que ha descartat dimissions pel Catalangate. ". Hem d'obrir finestres i portes", ha recalcat Bolaños. "No tenim res a ocultar", ha reflexionat.

