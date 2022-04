Mor la persona més gran del món

La que fins ara era la persona més gran del món ha mort a l'edat de 119 anys. La japonesa Kane Tanaka ha perdut la vida convertint-se en la segona persona que ha viscut més anys des que hi ha registres. Els seus 119 anys i 108 dies només els supera la francesa Jeanne Calment (1875-1997), amb 122 anys i 164 dies.Nascuda el 2 de gener de 1903, va morir el passat dimarts en un hospital a la ciutat de Fukoka. Juntament amb la seva família ha regentat durant la seva llarga vida una cadena de restaurants de fideus udon. A més, la seva presència era habitual en mitjans de comunicació del país que recordaven cada any la seva fita d'edat.De fet, la dona va demanar participar en el relleu de la torxa olímpica dels Jocs de Tòquio del passat estiu, però finalment va preferir no fer-ho davant del risc que suposava encara la pandèmia. Mantenia des del 2019 el rècord Guinness com la dona més gran del món, reconeixement que ara passa a mans de la francesa Lucile Randon, que té 118 anys i 74 dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor