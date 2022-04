L'espectacular (i divertida) estimbada de Joan Dausà en saltar al públic des de l'escenari

En un concert depoden passar moltes coses: que la gent connecti amb el cantant, que se sàpiguen totes les cançons... o que acabi estimbat en un pati de cadires. Una escena dantesca (i divertida, a posteriori) es va viure divendresEn un dels moments finals de la vetllada,a de l'escenari al públic perquè els assistents l'agafin i pugui "nedar" entre ells. El problema, però, és quan no hi ha sinergia entre els assistents i el cantant. El resultat, dolorós.com ell ha explicat, enmig d'un forat entre el públic. Però, com va passar tot això? Després del rebombori a les xarxes socials, on els seus fans, el mateix cantant ha sortit a relatar que "està bé", "que es destrossa les cames en una fila i les costelles en una altra" i com va passar tot plegat."Des de fa dos anys, quan està a punt d'acabar el concert, salto i el públic m'agafa", ha explicat a través d'Instagram. Ell mateix reconeix que va veure "un gran forat" i que ho diu abans de saltar -com es pot escoltar en el vídeo-.Donava per fet que la gent ho sabia, però no tenien per què", detalla. "Tornaré a saltar? Sí", diu, entre rialles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor