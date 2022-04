Manuel Valls es cola a la primera fila de la celebració de Macron

es va colar a la primera fila de la celebració de la victòria d'. Això és el que explica Libération, que cita fonts de l'equip de campanya del reelegit president francès que asseguren que l'exprimer ministre del país no va ser convidat en l'acte a, prop de la, i que la seva presència va ser "inesperada".El mateix diari detalla que Valls defensa que sí que va ser convidat. Malgrat les dues versions, però, el que sí que descarta Libération és que el que també va ser regidor de l'tingui algun càrrec sota la nova presidència de Macron. "Ja es va oferir en altres ocasions però mai va ser elegit", afirmen.I és que Macron continuarà cinc anys més a l'. L'actual president deha superat la candidata de l'extrema dreta, Marine Le Pen, en la segona volta de les eleccions presidencials celebrada aquest diumenge per un 58,5% enfront del 41,5% de l'aspirant del Reagrupament Nacional. Els resultats han fet bons els pronòstics des de la primera volta del 19 d'abril i el que preveia la majoria dels analistes.L'actual president surt de les eleccions amb un fort desgast per la seva gestió i un estil de governar vist com a prepotent en molts sectors. El-l'aliança de totes les forces democràtiques per barrar el pas a l'extrema dreta- ha tornat a funcionar, però presenta serioses esquerdes.

