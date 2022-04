Rússia adverteix els EUA perquè deixi d'enviar armes a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

reclamant la fi del lliurament d'armes a Ucraïna, segons ha revelat aquest dilluns l'ambaixador rus a Washington,, en el marc de la invasió. Antonov, en una entrevista concedida a la cadena de televisió russa Rossiya 24, ha destacat qued'armes i ha afegit que això "no contribueix a trobar una solució diplomàtica o resoldre la situació"."Hem enviat una nota i hem emfatitzat que el lliurament d'armes a Ucraïna per part dels Estats Units és inacceptable. Hem reclamat el final d'aquesta pràctica", ha manifestat l'ambaixador rus, que ha incidit que Washington. "L'objectiu és, com diuen obertament senadors (nord-americà), evitar que Rússia estigui fermament assentada, que els interessos russos es respectin a tot el món i que la veu russa sigui escoltada", ha conclòs Antonov.Les paraules d'Antonov han arribat després que els secretaris d'Estat i de Defensa dels Estats Units,, respectivament, arribessin diumenge a la capital d'Ucraïna, Kíev, on es van reunir amb el president ucraïnès,. Segons les informacions recollides per la cadena de televisió nord-americana NBC, Washington ha comunicat que(661 milions d'euros) en ajuda militar a Ucraïna amb l'objectiu que el país faci la seva tan anhelada transició d'armes de l'era soviètica a sistemes més moderns.​​​​​

