El Consell per la República impulsa una consulta alternativa sobre els Jocs d'Hivern

Elimpulsa una consulta entre els seus membres sobre els. Així ho ha explicat l'entitat aquest dimarts en una roda de premsa en la qual hi ha participat, vicepresident de la institució, i sis membres de l'executiu a l'exili que lidera: Carme Garcia, Toni Castellà, Aurora Madaula, Lluís Llach, Teresa Vallverdú i Guillem Fuster. La votació serà telemàtica, es podrà emetre el vot al llarg de diversos dies i estarà oberta a tota la ciutadania de Catalunya, més enllà dels 100.000 inscrits que té el Consell, segons ha detallat Comín. El primer estadi de la consulta passa perquè el 5% dels inscrits faci costat a la consulta -ja validada per la- i, després, ja es podrà posar en marxa oficialment. Laals Jocs."Hi ha decisions que ha pres el Consell que han passat desapercebudes fins i tot per algunes bases de la institució, però algunes d'elles tard o d'hora havien de tenir", ha apuntat Comín, en referència a l'aprovació deldel mecanisme per fer consultes. "Des del primer moment, volíem que el Consell fos un exemple de radicalitat democràtica", ha apuntat l'exconseller de Salut, que ha defensat "avançar" pels. El reglament per fer consultes es va aprovar l'any passat i és el que obre la porta al fet que qualsevol dels inscrits pugui proposar fer votacions sobre una qüestió determinada. Aquest reglament va acompanyat d'una Sindicatura Electoral pròpia, encarregada de validar les propostes sobre consultes que puguin arribar des de les bases.Quins són els termes de la consulta doble del Govern del 24 de juliol? La pregunta a les sis comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran tindrà aquesta fórmula:. La resposta és binària, però inclou el verb: "Sí, l'ha de presentar" o bé "no, no l'ha de presentar". Hi podran participar tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència en les comarques. No es tracta d'un cens, segons va explicar el Govern en el moment d'explicar els termes de la votació, sinó d'unEl mateix passa en la segona pregunta, destinada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que és aquesta:. Les dues respostes, en aquest cas, són aquestes: "Sí, estic d'acord que s'hi involucri" o bé "no, no estic d'acord que s'hi involucri". En la primera consulta, hi haurài 55.000 participants potencials. El vot es comptabilitzarà per tota la vegueria. Pel que fa a la segona, es tracta dei 63.000 persones implicades. No hi haurà vot per correu ni telemàtic,. El recompte es farà per comarca. El resultat serà, segons remarca el Govern, en els dos casos.

