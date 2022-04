La policia francesa mata a trets dos manifestants en una nit de protestes a París

Sonats, que protestaven per l'elecció d'Emmanuel Macron com a president francès, i. Els gendarmesi una ha resultat ferida, després de diversos incidents al llarg de tot el país. El punt més calent va ser la capital, París. Les dues persones que han perdut la vida per trets de la policia van protagonitzar un fort incident amb els agents, intentant colpejar-los amb un vehicle. El succés va tenir lloc aquest diumenge a la nit a la capital, París, després que un vehicle, segons ha pogut saber el diaria través d'una font policial."Un automòbil estava estacionat en la direcció equivocada al llarg de la plaça Vert-Galant a Pont-Neuf. La policia francesa es va aproximar a la zona per controlar les persones presents al vehicle apuntant-ho amb armes automàtiques.", ha explicat el rotatiu francès. Les dues persones mortes són els ocupants del vehicle i un tercer passatger que ha resultat ferit. La policia va imposar un perímetre de seguretat a la zona i ja s'ha obert una investigació, tal com han recollit fonts policials. Aquest succés ha tingut lloc en el marc de les manifestacions contra Macron.A la plaça de la República de París s'han reunit centenars de manifestants immediatament després de l'anunci de la victòria del candidat presidencial, cap a les vuit de la tarda, convocats espontàniament a través de xarxes socials, segons ha informat la ràdio francesa France Bleu., cap a les deu de la nit, la policia francesa va carregar amb força contra els manifestants i va utilitzar gas lacrimogen i granades atordidores contra els manifestants.Després d'aquests primers enfrontaments, els manifestants es van reagrupar i cap a les onze de la nit amb prou feines quedaven unes desenes de persones, mentre la gendarmeria francesa seguia aglutinant efectius antiavalots, amb una forta presència als carrers. A Rennes, al nord-oest del país, els manifestantsals agents. Altres vídeos compartits a xarxes socials mostren càrregues policials.El moviment de lesva convocar diverses manifestacions durant l'última setmana sota el lema "qualsevol cosa menys Macron". La manifestació va abandonar finalment la plaça, des d'on va sortir, i els manifestants es van dispersar en diversos grups. Les forces policials van interrogar almenys set persones i un ciutadà francès va ser detingut.

