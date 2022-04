Torna el diari «La Veu del País Valencià»

El diaritorna a estar en ple funcionament. Aquest mateix dilluns ha tornat a arrancar el projecte, després que s'hagués de tancar a finals del 2019. El diari va haver de posar punt final per problemes econòmics, però ara s'ha pogut recuperar i reobrir, també amb un nou disseny web.La recuperació del projecte es porta a terme gràcies al suport econòmic de les 1.030 persones agermanades amb diferents aportacions i de, als ingressos per publicitat d’institucions i empreses i a les subvencions de la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya.I és que aquestes aportacions van representar el 61% dels ingressos de l’any anterior i, per tant, són la base fonamental sobre la qual se sustenta i creix La Veu del País Valencià amb la finalitat d’atènyer laen el sistema comunicatiu valencià. "Sense el finançament dels agermanaments aquest projecte no es podria consolidar", expliquen des del diari."Obrim, doncs, una nova etapa amb molta il·lusió i molts reptes", asseguren des de La Veu, que es planteja ara incorporar redactors en diferents comarques del País Valencià. En aquest sentit, detallen que el futur depèn de la voluntat dels lectors que aposten per formar part de la comunitat de La Veu del País Valencià. "Amb la seva inestimable ajuda enfortirem i millorarem aquest projecte comunicatiu en clau valenciana i 100% en", defensen.

