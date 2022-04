ha visitat el programa Lo de Évole de Jordi Évole, i segons ha assegurat, ha revelat "una cosa que mai havia dit". La periodista ha explicat queli va oferir, "fa molts anys", ser la directora deOtero va tornar a la ràdio el passat gener després de superar el, malaltia que li va ser diagnosticada el febrer del 2021, ara fa poc més d'un any. El novembre passat, Otero ja anunciava que havia superat el càncer que la va obligar a deixar temporalment el seu programa de ràdio en mans de la periodistaLa periodista, de 62 anys, va anunciar el febrer passat que patia càncer i s'apartava un temps de la ràdio per sotmetre's al. "En un control rutinari, d'aquells que tots hem de fer-nos, va arribar la sorpresa. En un raconet van aparèixer, com les anomena el doctor López Otín", va detallar la presentadora llavors.Fa uns mesos, però, Otero va comunicar que no té "ni una sola cèl·lula cancerosa", encara que es va mostrar prudent en insistir que "el càncer és una espasa deque dura cinc anys com a mínim". "Per tant, soc sempre molt", també va advertir la periodista.

