Un ramader del Ripollès barra el pas d'un sender de gran recorregut i enutja els ecologistes

Els ecologistes demanen que respecti el dret a pas

al Ripollès, que fa un any reclamava una solució per poder accedir en vehicle a la seva finca del Mas Pujol, ara ha decidit barrar el pas a banda i banda d'un sender de gran recorregut que passa per casa seva.explica a l'ACN que, ara que ja sap que no podrà passar-hi mai en cotxe, creu que tampoc és de rebut que hi hagi excursionistes i veïns que hi transitin, alguns de forma incívica."Estem vivint amb despeses afegides i problemes i no estem disposats a viure així i ser els cornuts del poble, tothom passa per aquí", afirma. Des deldemanen que respecti el dret de pas, ja que talla el Camí Vora Ter, el GR 210 i els impedeix obrir un nou tram que volen recuperar.En Mel Brusaferri és un ramader i productor de formatges ecològics que va instal·lar-se fa cinc anys al, a Sant Joan de les Abadesses. Es tracta d'una finca de difícil accés, ja que l'única via d'entrada amb vehicle és un camí que travessa el riu. Quan puja l'aigua, però, ja no pot accedir-hi i l'única alternativa que li queda seria utilitzar un camí que travessa una masia veïna. El seu propietari, però,Una quantitat que veu desproporcionada. "He tirat la tovallola", afirma, tot afegint que aquesta opció ja està descartada, com també les altres que fins ara tenia sobre la taula.Una era aconseguir poder passar en vehicle per l'altre costat de la finca, utilitzant un tram del Camí Vora Ter,Com que les administracions també li han denegat, ara ha decidit tancar l'accés a banda i banda de la seva finca per on passa aquest sender. Brusaferri explica que viu amb molta impotència el fet que la gent passi de forma massiva per aquest camí mentre ell no pot utilitzar-lo. "És un ús massiu, hi ha moltes rutes que passen per aquí mentre a nosaltres ens diuen, tu no, tu passa pel riu", detalla.El ramader es queixa, a més, que alguns dels visitants soni li fan malbé les pastures. Des de tendes de campanya a l'estiu fins a visitants amb nens que s'acosten al ramat de vaques sense distingir que en realitat tenen un toro al davant són alguns exemples. "I a mi m'agafa un infart perquè penso, si aquest els aborda, els mata a tots i el toro l'hauré de matar jo i serà la meva responsabilitat; és una inconsciència, de no conèixer el camp i no saber moure's", relata.Des del Grup de Defensa del Ter li demanen que respecti el dret de pas perquè afecta un. Joel Vidal és un dels seus membres que, juntament amb Àngels Gardella, han volgut conèixer de primera mà la problemàtica. Aquesta última explicava la sensació que tens quan, després de travessar el rierol, topes amb el tall al camí. "Trobes la tanca, tota encimentada a terra i impedint molt clarament el pas", remarca.Des de fa uns dies que el ramader ha penjat un full amb unaper la via verda que passa per la zona. Un fet que valoren positivament si bé mantenen que cal arribar a una solució.La descoberta del tall al camí ha coincidit amb la voluntat de l'entitat de recuperar un nou tram de l'anomenat. Vidal explica que actualment va des de Sant Joan de les Abadesses fins al Pasteral i que ara volen obrir-ne un de nou des de Sant Joan fins a Sant Pau de Segúries. Però, per això, caldria reobrir el pas tallat.

El ramader, amb el cotxe, creuant el riu. Foto: ACN

Una nova pista, l'última alternativa

"Entenem i empatitzem amb el ramader, que no pot arribar a casa amb el vehicle quan creix el riu", afirma Gardella. Ara bé, al marge d'això, creuen quePer això demanen a totes les parts fer el possible per solucionar el tema. Els ecologistes defensen que, amb el pas tancat, "hi perd tothom" perquè aquest sender és un indret d'interès per la seva bellesa paisatgística, tot resseguint el curs del riu.L'obertura d'una pista nova per la part de dalt del Mas Pujol, passant per la carena, és l'única solució que hi veu el ramader,Però per això caldria que quatre propietaris accedissin a donar-li pas per poder arribar a casa amb vehicle. "Hi estem treballant i amb l'ajuda de l'Ajuntament", que està fent de mediador, segons explica Brusaferri.remarca que les converses estan obertes i que, un cop s'aconsegueixi un accés a la finca, s'obrirà un nou espai per trobar una solució al tema de l'accés del sender tancat.

