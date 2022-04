El Govern avisa la Moncloa que ha de reaccionar pel «Catalangate»: «Sánchez no es pot amagar més»

El Govern de la Generalitat no està disposat a fer més "" amb l'executiu espanyol després de l'al moviment independentista. Així ho ha verbalitzat aquest dilluns la consellera de la Presidència,, que ha deixat clar que les explicacions i les mesures plantejades per la Moncloa en la reunió d'aquest diumenge a Barcelona van ser insuficients. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Vilagrà ha advertitque ha de reaccionar després de les revelacions delsi vol reprendre les relacions polítiques amb. "". La interpel·lació directa arriba l'endemà que el ministre de Presidència,, plantegés a l'executiu català l'obertura d'un control intern deli tornar a constituir la comissió de secrets oficials al Congrés per auditar els fets.La Generalitat manté, però, que la proposta de transparència del govern espanyol es queda curta, perquè la situació política motivada pel cas d'espionatge és "". "Suposo que ja sap que té una", ha afirmat Vilagrà referint-se a Sánchez, després de recordar que el president espanyol té una reunió pendent amb. La consellera de la Presidència ha tornat a avisar que el suport parlamentari d'ERC a l'executiu de coalició queda congelat. "", ha apuntat. "Fins que no hi hagi decisions contundents, no ens podem asseure a negociar res més", ha afegit. De fet, Vilagrà ja no serà aquest dilluns en la reunió tècnica amb l'Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol (COE) per la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030. En el seu lloc hi assistirà la secretària general de la conselleria de Presidència.Vilagrà ha argumentat que, en la reunió d'aquest diumenge a Barcelona, el govern espanyol es va continuar escudant en la llei de secrets oficials per no oferir informació clara sobre l'espionatge a l'independentisme. "Nosaltres faríemqui en fos el responsable", ha apuntat la consellera per il·lustrar com hauria de reaccionar l'executiu estatal. No ha aclarit, però, qui hauria desi la directora del CNI,; la ministra de Defensa,; o totes dues. "Ells han d'esclarir qui és el responsable", ha raonat.Al seu torn, el ministre Bolaños ha insistit aquest dilluns que el seu govern està "" per aclarir què va passar amb l'espionatge a una seixantena de dirigents independentistes. En una entrevista a El món a RAC1, Bolaños ha defensat les mesures anunciades ahir i ha assegurat que laes constituirà perquè el CNI ofereixi explicacions als grups parlamentaris, a banda d'assegurar que es desclassificarà documentació fins ara reservada. "Tots els representants dels partits podran accedir a informació per esclarir els fets", ha afirmat el ministre, que ha descartat dimissions pel Catalangate. ". Hem d'obrir finestres i portes", ha recalcat Bolaños. "No tenim res a ocultar", ha reblat. Sobre la reunió amb el Govern, el ministre ha considerat la trobada com a "". "Hem pres mesures perquè es puguin esclarir els fets de veritat", ha expressat.Observades les reaccions de les últimes hores, la reunió entre Govern de la Generalitat i el govern espanyol no va servir per acostar posicions. Després de la trobada, de fet, la consellera de la Presidència ja va considerar que lesde la Moncloa havien estat "" i vaper depurar responsabilitats en l'espionatge, a banda d'advertir que elal Congrés no està garantit.Què havia plantejat el govern espanyol? En síntesi, quatre mecanismes per trencar el silenci exhibit fins ara amb l'excusa del secret associat a les accions del CNI. En la reunió a la Generalitat, el ministre Bolaños va oferir a Vilagrà l'obertura d'una, una investigació delamb la col·laboració dels serveis secrets, laper posar-la a disposició dels grups parlamentaris i laal Congrés, inactiva en aquesta legislatura, i per la qual fan falta un mínim de 210 vots a la cambra baixa. El, que hauria d'avenir-s'hi, ja ha exposat que no vol queformi part de la comissió en la qual el CNI s'hauria d'explicar.

