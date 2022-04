Primera mort per l'hepatitis infantil d'origen desconegut que preocupa l'OMS

L'segueix sumant nous casos, i també la primera mort. En concret, l'(OMS) -que s'ha mostrat preocupada pel creixement de la malaltia- ha declarat la primera víctima per la nova variant al Regne Unit i un total de 169 casos en 11 països del món. A, fa uns dies es van declarar els primers cinc casos: dos en estat greu i dos lleus.Pel que fa al total de casos, la majoria se situen a, sent el país britànic el que més casos suma, amb 114, i després ja hi ha, amb 13, tal com va confirmar fa uns dies el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES). A més dels cinc casos a Catalunya, n'hi ha vuit de confirmats, que es reparteixen ai l'L'últim que es coneix del seu estat és que evolucionen favorablement, excepte un d'ells que ha requerit un trasplantament hepàtic. Pel que fa als casos probables, tenen entre 12 i 16 anys i resideixen a Catalunya, a Andalusia i a. L'alerta va saltar el 5 d'abril alamb l'aparició de 10 casos d'aquesta variant de la malaltia, i des d'aleshores el CCAES monitora la situació aEl quadre clínic en la majoria dels casos identificats al món és el d'una hepatitis aguda greu amb transaminases molt elevades. Aquest element sol indicar icterícia, que diverses vegades ve previnguda per símptomes gastrointestinals com vòmits, en nens de fins a 16 anys. El(ECDC) insta a "un augment de la conscienciació entre els metges i pediatres per determinar si hi ha casos similars en altres països".Elscomuns que poden causar hepatitis (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E) no s'han detectat en cap cas. Tampoc és clar si podria estar relacionat amb el, ja que "alguns dels nens hospitalitzats así que han donat positiu a Covid i altres a les d'adenovirus". El que sí que ha descartat el Regne Unit és que aquest sorgiment de casos tingui a veure amb la vacuna contra la

