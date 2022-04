Menys trens i canvis d'horaris: consulta totes les afectacions per les obres a Rodalies

R1, menys trens

R4, canvi d'estació d'origen i final

R8, Martorell queda fora

I ho estarà, almenys,. El resultat,als serveis que Renfe ofereix des de Barcelona cap a la seva àrea metropolitana. Segons detallen al seu web, la companyia ferroviària ha dissenyat una nova oferta de serveis per donar resposta a les necessitats de mobilitat.Les obres, que són de gran complexitat, suposen afectacions a més de la meitat de les línies. Bàsicament, les línies més perjudicades són l'(la que va per la costa) i, que connecta el Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès amb Barcelona., que puja fins a Puigcerdà, també patirà alguns canvis.Les obres de millora comportaran unai al Baix Llobregat. La línia Molins de Rei - Hospitalet de Llobregat només es cobrirà amb trens de l'R4. Tindran una(i no de 10, com d'habitual), tot i que durant les hores puntes es garantirà un tren cada 10 minuts.La línianomés tindrà, però els trens que hi circularan seran de doble composició per així incrementar les places disponibles. A les hores punta s'incrementarà la freqüència a sis tres per hora i sentit.Els canvis a la línia del Maresme afecten l', que va de Sant Andreu Arenal a Cerdanyola Universitat. En aquest cas hi haurài tots els trens tindran enllaç a Sant Andreu Arenal amb l'R4. També hi haurà canvis a l, oni es recuperen els serveis entre l', que habitualmentel seu recorregut a Martorell, a partir d'ara ho farà des de. Això comporta que la línia Sant Vicenç de Calders - Castellbisbal tindrài es garantirà un servei de. Entrela freqüència serà deper hora i sentit amb reforços puntuals a les hores de més demanda. I entre Terrassa i Manresa es manté el servei habitual.La línia que passa per la Universitat Autònoma, l', veurà alterada la seva estació d'origen i destí.i els trens només arribaran fins a. Tal com passa en l'R4, el trajecte Rubí-Martorell s'haurà de fer amb bus.

