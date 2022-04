El Consell per la República exigeix trencar «tota relació política» amb Espanya

El Consell per la República exigeix, amb "caràcter immediat",La reunió entre el Govern i la Moncloa d'aquest diumenge al matí ha estat insuficient per a l'entitat que també ha demanat retirar el suport al govern espanyol i els pactes polítics en què estiguin inclosos els partits que no condemnen l'espionatge.En un comunicat emès aquest diumenge al vespre, l'entitat presidida per Carles Puigdemont. Els primers, perquè donen suport al, i els segons, pelamb ela lade Barcelona.El Consell considera que la política catalana hauria de "reaccionar sense matisos i exigir mesures urgents" per ". Així, exigeixen unaimminent de la, la qual consideren "inútil" i "mancada de tota credibilitat". A més, també demanen restringir les relacions amb Espanya a nivell "tècnic i administratiu"."Establir unaper tal que en totes les eleccions la força més votada encapçali el govern de les institucions, amb o sense coalició de govern". El Consell demana crear una aliança independentista en totes les institucions i, si no n'hi ha prou, exercir una oposició perCom ja han fet en altres ocasions, des del Consell per la República demanen definir unaper reprendre elque es va iniciardel

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor