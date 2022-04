La França «insubmisa» salva Macron en un país fracturat

La victòria/fracàs de Macron

Le Pen creix, però queda lluny

Un malestar transversal

La necessària reconstrucció de l'esquerra

La Unió Europea respira

Tercera volta al juny

continuarà cinc anys més a l'Elisi. L'actual president de França ha superat la candidata de l'extrema dreta,, en la segona volta de les eleccions presidencials celebrada aquest diumenge per unde l'aspirant del Reagrupament Nacional. Els resultats han fet bons els pronòstics des de la primera volta del 19 d'abril i el que preveia la majoria dels analistes.Però l'actual president surt de les eleccions amb un fortper la seva gestió i un estil de governar vist com aen molts sectors. El-l'aliança de totes les forces democràtiques per barrar el pas a l'extrema dreta- ha tornat a funcionar, però presenta serioses esquerdes. Aquestes són algunes claus que deixa aquesta segona volta, que tindrà impacte enmig de l'actual crisi internacional.Macron ha aconseguit la seva, però no pot estar satisfet pel resultat. Quan va presentar la seva candidatura per primer cop, el 2017, va criticar els partits tradicionals per no haver sabut parar els peus alque encarnava Le Pen. En aquella elecció, la candidata del Reagrupament Nacional va passar a la segona volta, però fou derrotada de manera diàfana (66 a 33%). Ara, la distància s'ha reduït. Macron ha perdut empenta i no ha estat capaç de tallar les ales lepenistes.El seu fracàs en aquest terreny denota també les mancances de laque va voler personificar fa cinc anys. Després de polítics més clàssics com el conservadori el socialista, Macron va voler representar un moviment nou,, amb un rostre jove,, amb perfils ideològics més difusos i integrant polítics provinents de l'esquerra i la dreta. Però ha acabat sent, amb la pandèmia i la crisi energètica pel mig, un governantMarine Le Pen ha sortit de seguida a reconèixer els resultats, que ha qualificat de. Ha considerat que la seva posició és unque "desafia els lideratges de França i Europa". Le Pen ha aventurat que Macron no serà capaç d'afrontar els reptes de França, especialment la pèrdua del poder adquisitiu. La líder ultra ha fet una crida a guanyar lesL'extrema dreta ha superat el 40%. Si es compara el resultat del seu pare, Jean-Marie Le Pen, el 2002 enfront Jacques Chirac, amb el del 2022, el Reagrupament Nacional ha passat del 17% al 33% el 2017, fins al 41% d'aquest diumenge. Però a la vegada, cal subratllar que per tercera vegada, el lepenisme no assoleix l'hegemonia en una segona volta i que queda. On sí que ha guanyat és a, on la líder ultra s'ha fet amb un 57% dels sufragis. El seu partit jaQue Le Pen hagi arribat fins aquí, no s'entén sense un malestar de fons en la societat francesa, angoixada per la, que ha estat el tema central de la campanya. Si sumem els sufragis de l'actual president i els dels partits tradicionals (Els Republicans i el Partit Socialista), i hi afegim els ecologistes, aquest bloc amb prou feines arriba al 40% dels vots.El bloc de Le Pen mési el 2,1% del tradicionalista Dupont-Aignan suma un 33% i escaig. Jean-Luc Mélenchon es va fer amb un 21,9%, que sumat al candidat comunista i a dos de l'extrema esquerra sumen un 25%. A tots ells caldria afegir el 3,1% del candidat Jean Lassalle, un conservador independent que es va presentar per defensar la França dels territoris oblidats. Tot plegat suma gairebé un 60% de vots en un bloc àmpliament majoritari que expressa un malestar enfront l'El mapa de la primera volta ha dibuixat una França en tres blocs. A l'esquerra,ha emergit com a gran líder, però la seva posició en temes centrals, com el seu euroescepticisme, així com un caràcter molt personalista, dificulten que pugui ser l'element vertebrador d'una gran. Pel davant queden deures a fer, com la gestió d'una les urnes -però que preserva implantació i- i la necessitat d'aparèixer com una alternativa que sembli plausible i amb capacitat de governar. Mélenchon ja ha sortit per cridar a la mobilització de cara a les legislatives.Brussel·les ha viscut amb nervis aquestes eleccions i un sentiment d'alleugeriment s'ha evidenciat de seguida. La presidenta de la, ja ha sortit a felicitar Macron. La UE necessita la màxima cohesió, molt més després deli enmig d'una crisi energètica i una guerra a Europa, amb la. El projecte comunitari gira, sobretot, entorn l'eix que formen Alemanya i França. Amb Berlín resistint amb prou feines les pressions internacionals per tallar amb el gas rus, una França en mans de Le Pen hauria obert una crisi sense precedents en el cor mateix de la Unió. Això, de moment, s'ha evitat. A Ucraïna, Olaf Scholz i Macron continuaran amb la seva política de mostrar solidaritat amb Kíiv sense taponar totes les vies diplomàtiques i evitant ser engolits pelsde Washington.El juny proper, es convocaran eleccions legislatives. En aquests moments, la incògnita és total sobre la majoria que pugui sorgir del que Mélenchon ha definit com la. De la majoria de l'Assemblea Nacional sorgirà el nou primer ministre i el seu govern. Le Pen i Mélenchon ja han deixat clar que aniran a totes per guanyar les eleccions i forçar una cohabitació amb Macron. El polític reelegit ja sap que no pot confondre els resultats d'aquesta nit amb una la seva política. La mateixa França que l'ha reelegit reclama una altra cosa i Macron haurà de gestionar aquest jeroglífic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor