ERC demana un ple extraordinari a l'Ajuntament per obligar el PSC a posicionar-se sobre el «Catalangate»

El grup d'ERC al consistori deimpulsarà la celebració d'un ple extraordinari per exigir al govern del consistori (comuns en coalició amb el PSC) que essobre el Catalangate i pressioni perquè es faci una comissió d'dels Diputats, a banda de la comissió de secrets oficials que ha anunciat Bolaños aquest migdia.Són dos els regidors republicans i caps de grup que han estat víctimes d’espionatge amb el programa Pegasus a l'Ajuntament,. El grup considera "imprescindible" que el consistori es "comprometi a protegir els drets de les persones espiades, donant suport a lesque s’obrin" i "prengui partit en defensa de la democràcia", no només per les Maragall i Artadi, diuen, sinó també pel conjunt de membres de la societat civil catalana afectats entre els quals es troben activistes, periodistes o advocats.En aquesta línia, al plenari també es demanarà la, laamb les víctimes i la reclamació a l'Estat perquè adopti "lesnecessàries per erradicar aquest tipus de pràctiques antidemocràtiques", que entenen que simbolitzen la "persecució" per defensar un projecte polític."Estem convençuts que el conjunt de grups, si es defineixen com a forces democràtiques, s’hauran de posicionar contra la vulneració de drets fonamentals”, ha explicat Ernest Maragall, que fa dos anys ja va veure com es destapaven elsdel Catalangate. Aleshores, ell també era un dels afectats i aleshores, també, va proposar crear una comissió d’investigació, però al Parlament de Catalunya. En aquell moment, va quedar bloquejada. Ara, tirarà endavant , però, el partit al qual s'espera obligar a fer que prengui partit. Per la part dels comuns, en canvi, no s'espera resistència. L'alcaldessaja ha demanat que es donin "explicacions fins al final".

