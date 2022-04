Feijóo demana explicacions a Sánchez per l'espionatge als independentistes que va començar amb el govern del PP

El president del PP,, ha lamentat que el govern dehagi optat per donar explicacions abans a "un" en comptes de prioritzar "el principal partit de l'oposició" o bé "el Congrés". Feijóo, que és en un dels seus últims actes institucionals com a president de, ha criticat d'aquesta manera la reunió que han mantingut la consellera de la Presidència,, i el seu homòleg a la Moncloa,avui al Palau de la Generalitat.El líder del PP ha denunciat que aquesta és una pràctica habitual a la Moncloa, i es dol que el seu partit, a hores d'ara, encara no tingui cap explicació detallada sobre l'escàndol d' espionatge a líders independentistes que va començar amb el govern del PP.Feijóo diu estar "esperant les explicacions des d'una posició de", però subratlla que "és evident que davant unes notícies com les que hem conegut necessitem una explicació. Tots elsnecessitem una explicació". El popular sí que ha admès, però, haver rebut "una trucada fugaç".Amb tot, és possible que ara els contactes entre ambdós partits preguin una, ja que una de les promeses que Bolaños ha fet al govern català per resoldre el Catalangate, és reactivar laal Congrés. Per fer-ho, però, es necessiten 210 vots i, per tant, al PP. I Feijóo ja ha dit que no pensa votar-hi a favor si a la comissió hi és Bildu. Tocarà, de nou, negociar.

