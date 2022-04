L'alcalde de Caldes de Malavella fa fora uns ocupes d'una propietat seva destral en mà

📹 Vídeo | L'alcalde de Caldes fa fora uns ocupes d'una propietat seva destral en màhttps://t.co/pQ9279h0cV pic.twitter.com/2HOoGelQ6u — NacióDigital (@naciodigital) April 24, 2022

L's'encara amb unsi els amenaça amb una. Així es pot veure en un vídeo compartit a les xarxes socials, on el cap de llista de Junts i president del Consell Comarcal de la Selva discuteix amb els joves i els diu "" repetides vegades., que en cap moment reconeix que la casa ocupada és propietat seva, alerta els tres joves: "". Els fets van ocórrer el dilluns de Pasqua, segons el Diari de Girona, que detalla que el dia abans el batlle s'havia apropat ja a la propietat acompanyat de la policia, però no hi va trobar ningú. L'endemà hi va tornar sol i, en veure, segons ha explicat ell mateix al rotatiu, que els joves sortien amb uns pals,Balliu admet que es va posarper una situació queva patir per la seva integritat física i va actuar aTambé diu que el vídeo tan sols ensenya una part d'allò que va passar, peròper si algú s'ha vist ofès un cop s'han fet públiques les imatges. "Em van fer fora i em volien agredir. Va ser una situació molt violenta i de molts nervis", assenyala al Diari de Girona.

