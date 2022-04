Un llamp provoca una fissura vertical a la Torre dels Escipions de Tarragona

Concretament, un llamp que va descarregar al monument va produir una fissura vertical que afecta diversos carreus de la cara principal, així com el desplaçament de carreus del cos superior de torre.Després d'una primera inspecció dels tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat i des'ha protegit la zona per preservar la seguretat dels visitants. Pròximament es farà una inspecció exhaustiva per redactar un projecte de restauració.Aquest monument funerari del segle I aC va ser declaratl'any 2000 i actualment és gestionat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

