Cimera pel «Catalangate» sense mòbils per petició de Laura Vilagrà

Elque es pot extreure de la reunió que estan tenint en aquests moments els números 2 del govern català i espanyol és que hi ha. Es respira tensió a l'ambient. La consellera de la Presidència,, ha exigit al seu homòleg al govern espanyol,, que deixés fora del seu despatx el telèfon mòbil com aper reunir-se.A més, Vilagrà també ha volgut donar mostres d'aquesta creixent desconfiança entre ambdós governs amb una altra decisió: en comptes de seure al sofà per parlar, com és habitual que faci amb les seves visites, ha decidit, amb els dos interlocutors asseguts, cadascun, a un extrem. Al costat de Bolaños, s'hi ha pogut veure un detall: un llibre de Sherry Turkle, que porta el títol de. Un regal de Bolaños a la representant catalana.Tot plegat en una reunió que ha de posar llum al l'escàndol d'espionatge massiu a una seixantena de polítics, activistes i advocats catalans revelat per The Citizen Lab a començaments de setmana. S'espera que Vilagrà exigeixi una, explicacions i

