Mor l'intel·lectual Josep Massot als 80 anys

L’abadia de Montserrat ha anunciat la mort de l’intel·lectual i pareals 80 anys. Feia 57 anys que era monjo i 50 que era sacerdot. “En fer-vos-ho saber, amb tristesa i plens d’esperança en Jesucrist ressuscitat, l’encomanem a les vostres pregàries”, diuen des de l’abadia a les xarxes socials.Massot fou un, que a més va ser director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat des de l'any 1971. Va néixer el 1941 a la ciutat de Palma. Va estudiar Filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1963, i va ampliar els seus estudis de filosofia i teologia a Alemanya. També es va formar de forma clandestina als Estudis Universitaris Catalans de l'Institut d'Estudis Catalans.Entre d’altres tasques, cal destacar que va col·laborar amb lai va dirigir eldel 1977 al 1979, any de la seva publicació. També és membre de la Secció Històrico-Arqueològica de li de la, conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya i fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i de la revista Randa.L'any 1989 fou guardonat amb el Premi Francesc de Borja Moll dels Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear, el 1996 amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el Premi Nacional de Cultura Popular, concedit per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'any 1994 fou guardonat amb el Crítica Serra d'Or de Recerca en Humanitats. És doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (1999) i la Universitat de València (2016). El 2012 se li va atorgar el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor