Els joves marxen a treballar a fora per deixar enrere el desànim i la sensació de fracàs per la pandèmia

Tatuar a Itàlia, un somni que es farà realitat

Una classe d'italià amb els joves d'Osona que aniran a treballar a Itàlia. Foto: ACN.

Repensar el futur

Altres notícies que et poden interessar

Lava afectar lade molts joves, que de cop, van veure com la vida es parava i creixia el sentiment d'incertesa i falta d'esperança. Dos anys després, una entitat d'Osona,, ha recuperat un programa deper empoderar joves que no tenen recursos per poder anar a treballar a l'estranger. Durant tres mesos, deu nois i noies d'entre 18 i 29 anys, han rebut formació i noves eines deper emprendre un viatge vital i professional. Tatuadors, mecànics de bicicletes i educadors són algunes de les. "Tatuar era un somni de petita i veure que s'està fent realitat em fa molt feliç", afirma una de les participants."Ens ha costat molt motivar els joves, després dels confinaments i amb la pandèmia estaven desmotivats, amb una inseguretat i desconfiança molt gran i una sensació de fracàs personal, acadèmic i laboral", explica a l'ACN, tècnica de mobilitat internacional de l'entitat Projecte Aurora. També han vist que, respecte a altres anys, els han arribat nous perfils de joves que, fins ara, no havien tingut problemes acadèmics, per exemple, i que van sentir per primer cop la sensació deUn cop escollits els deu participants, els joves rebeni els ensenyen noves eines per gestionar les emocions i guanyar confiança. "Per molts d'ells serà la seva primera feina en el seu sector professional i, poder fer-ho a l'estranger, els permetrà després tenir més oportunitats de trobar feina a Catalunya on continuarem treballant amb ells fent aquest acompanyament i orientació", detalla.L'entitat treballa ambde l'estranger i per això, a Itàlia, han buscat llocs que s'ajustin als perfils dels participants. El projecte, a més, es finança a través de la Generalitat, el SOC i fons europeus, de manera que els joves no han d'aportar diners. Estaran dotze setmanes treballant a(Itàlia) i també se'ls proporciona allotjament i diners per a despeses personals durant l'estada. Està previst que marxin l'1 de maig.Entre els participants hi ha la Nora, de 20 anys. La pandèmia va impedir que pogués continuar treballant a l'hostaleria per finançar-se la carrera i va haver de deixar la universitat. Ara volper tenir una font d'ingressos i seguir formant-se. "Tatuar era un somni de petita i veure que s'està fent realitat em fa molt feliç", explica.L'Àfrica, de 24 anys, treballarà en una cooperativa autogestionada fent temes de. Ha estudiat ciències ambientals i fa un temps va deixar una feina estable que tenia des de feia anys per reorientar la seva vida. Sense buscar-ho, va sorgir l'oportunitat d'aquesta beca en el moment que més ho necessitava. "Els joves estem una mica desanimats per la crisi social-ambiental i econòmica i quan em van dir que només havia de posar-hi les ganes i motivació, vaig pensar que hi havia alguna cosa amagada, no em creia que no em demanessin res més a canvi", admet. Sent que aquesta és una gran oportunitat per poder "deixar-se portar" i fer fora les pors que han sentit durant tots aquests mesos.Un aspecte que ha valorat molt és que han acceptat que ella i dues participants més viatgin fins a Itàlia de forma més sostenible, i no pas amb avió. "Volar m'implicava èticament i poder fer-ho de l'altra manera, en tren o autobús, em fa sentir millor", afegeix.D'altres participants no tenen clar què faran quan tornin a Catalunya. És el cas de l'Àlex, de 28 anys. Treballava a la construcció i amb la Covid-19 es va quedar sense feina. "M'ha fotut molt, perquè no em podia moure pel món i estava tancat a casa, sol", recorda. Explica que mai havia tingut una beca com aquesta perquè sempre havia hagut de treballar. A Itàlia farà de, però no sap cap on encaminarà la seva vida després. "He de reconduir la vida, aquí no tinc opcions; deixaré moltes coses enrere però s'ha de fer sí o sí i ells m'estan donant un suport enorme", afegeix.L'Èlia, de 23 anys, és graduada amb biologia ambiental i tampoc té clar què fer a partir d'ara. Marxarà a fer pràctiques del seu sector i li encanta la idea de tornar a Itàlia, on ja ha estat abans. "És una oportunitat per aprendre millor l'idioma i en tinc moltes ganes", afirma. Les anteriorsa l'estranger no van ser massa bones, amb moltes hores de treball i condicions dures. "Ara ho podré fer amb garanties", diu.Qui també ha vist aquest projecte com una gran oportunitat laboral és laque els dona classes. Roy Grego, italiana d'origen, porta deu anys vivint a Catalunya. És la seva primera feina de professora i afirma que és un projecte "molt enriquidor". Destaca el canvi que ha vist amb els joves perquè estan aprenent a "posar-se en valor i en creure en les seves capacitats". Actualment, està en un procés de transició sexual i és el primer treball on la seva identitat és respectada. "Per mi també és un nou començament i em fa sentir molt bé poder construir amb ells, una part de mi". Formada en ciències polítiques i de cooperació, durant la pandèmia treballava fent feines de manteniment, moment en què va veure que necessitava fer un canvi. "També estic realitzant els meus somnis", conclou.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor