L'Ajuntament de Barcelona buscarà compensar les pèrdues de llibreters i editors pel mal temps

El tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de Barcelona,ha explicat que ha parlat ambi buscaran solucions “perquè l’aigua no s’emporti l’alegria” recuperada aquest any. “A partir de dilluns treballarem amb el Gremi d’Editors, el Gremi de Llibreters i el Gremi de Llibre Vell”, ha assegurat a Twitter Martí.El, també via Twitter, ha anunciat que tots els desperfectes causats per la pluja a les parades professionals seran atesos des de la Cambra del Llibre.“Altres ciutats catalanes han trobat solucions, però per trobar-les potser cal buscar-les”, ha denunciatAquesta mateixa editorial s’ha adreçat justament “a l’Ajuntament o a qui pertoqui”, tot recordant que se sabia que hi hauria tempestes, i ha afegit “que si no hi ha hagut més desgràcies és perquè els déus no ho han volgut”. “Hem pensat el mateix”, han piulat també des de

