Les benzineres neguen que s'hagi abusat encarint el combustible

nega que les benzineres s'hagin aprofitat del descompte aplicat al combustible per apujar preus. Tanmateix, el dirigent patronal avisa que no s'ha establert cap topall. "Hem de tenir en compte que el preu de venda al públic és lliure. La llibertat el que comporta és que puguis posar el preu que vulguis, amb la qual cosa, res a dir", ressalta Campabadal en declaracions a l'ACN.Tanmateix, avisa que elper litre fixat pel govern espanyol suposa un cost de fins a 60.000 euros mensuals per estació, per la qual cosa demana ajuda a l'Institut Català de Finances (ICF) per avançar aquests diners amb crèdits a tipus zero.L’Autoritat Catalana de la Competència va rebre una denúncia de l’organització de consumidorscontra 18 benzineres per apujar cinc cèntims o més el preu dels carburants l’1 d’abril, just quan entrava en vigor la bonificació prevista al reial decret 6/2022. Campabadal reconeix que hi ha estacions que que van fer pujades, però defensa que representen una part "minoritària" de la xarxa d'estacions de servei, que xifra en unes 11.500 a tot l'Estat.Així mateix, des d'Agrucaes avisen quesuposa un esforç molt important pel sector que escapa a les seves responsabilitats. "La mitja d'una estació de servei és entre 1.000 i 2.000 euros de descompte al dia. Al final de mes estem parlant d'entre 30.000 i 60.000 euros que l'empresari ha de posar de la seva butxaca per poder fer aquest descompte", lamenta Campabadal.En aquest sentit, la patronal de les benzineres alerta que ells no són els encarregats d'esmorteir"Hem demanat una reunió que ja la tenim concedida amb l'ICF perquè igual que han fet altres autonomies, les estacions de servei que ho necessitin tinguin un crèdit a interès zero per poder sostenir aquest abonament d'impostos que estem fent", assegura.Segons Campabadal, les petrolieres haurien de col·laborar per compensar l'escalada de preus dels carburants. De fet, avisa que l'encariment del dièsel i el gasoli viscut les últimes setmanes no es correspon amb l'increment delde referència a Europa i en màxims des de l'inici de les hostilitats entre Rússia i Ucraïna.A principis de març, el cru va tocar sostre, però des d'aleshores ha experimentat unadiu, al preu majorista del combustible. "Aquí hi ha una cosa estranya per dir-ho d’una manera dolça. El preu hauria de pujar a mesura que puja el barril de petroli, no obstant els augments són més importants", alerta el responsable d'Agrucaes."El que demanen és que les empreses que ens venen el combustible s'ajustin al màxim en els seus guanys com estem fenti per oferir als consumidors un producte més econòmic", resumeix.

