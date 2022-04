Un Sant Jordi traïdor

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Eren les 17:50 h de la tarda i Helena Garcia Melero obria l'especial Tot es mou de Sant Jordi desitjant que la pluja no aigualís una jornada que ja feia hores i hores que havia quedat aigualida i apedregada. Però Melero, incombustible, encara apel·lava al bon temps com si fossin les 8 del matí i la festa tot just hagués de començar.Un dels mestres en l'ús d'aquest recurs fou Mariano Rajoy, que va explotar el mem del gos somrient i la casa en flames durant tota la seva carrera política amb una mestria admirable, però que al final va haver d'interrompre l'hàbit per anar-se'n cap a casa i assumir que sí que estava passant allò que estava passant.I te la creies quan, deu minuts després de l'inici del programa, reforçava encara més el seu optimisme amb una frase realment descriptiva: "Sembla que estaria deixant de ploure aquí a la plaça de Catalunya". "Sembla", un inici que ja no transmetia una seguretat desbordant. "Que estaria deixant de ploure", un condicional que tampoc convidava a desfermar l'eufòria. "Aquí a la plaça de Catalunya", una reconquesta d'un abast francament limitat, com ho és l'abast de qualsevol reconquesta política o social a Catalunya.Sense voler-ho, Melero ens recordava les aspiracions innocents i acotades d'aquesta nostra nació dissortada, però és que una estona abans, a l'espai d'El Temps del Telenotícies, Eloi Cordomí també homenatjava una realitat política ben palpable. Concretament, la de l'independentisme actual, i ho feia mitjançant un avís memorable: "No ens en refiem, perquè les clarianes que veiem són clarianes traïdores.", sinó també clarianes traïdores. I amb aquest panorama terrenal i meteorològic es fa realment difícil avançar en qualsevol àmbit.de lectors, escriptors, llibreters i editors. Una diada que, televisivament i a parer meu, no ha tingut el seu punt àlgid ni en els pronòstics d'Helena Garcia Melero ni en les advertències d'Eloi Cordomí, sinó en el desig del periodista i best-seller Manel Alías, que ha aparegut al TN pronunciant unes paraules tant inquietants com espúries: "Preferiria vendre menys i que s'acabés la guerra". Jo també preferiria escriure menys i que s'acabessin les mandarines en interiors.

