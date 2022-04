Empar Moliner i Toni Cruanyes, autors més venuts aquest Sant Jordi

FICCIÓ EN CATALÀ



- Benvolguda, d'Empar Moliner

- El monstre de Santa Helena, d'Albert Sánchez Piñol

- Mamut, d'Eva Baltasar

- Quan s’esborren les paraules, de Rafel Nadal.



NO-FICCIÓ EN CATALÀ



- La vall de la llum, de Toni Cruanyes

- L'alegria de viure, de Sílvia Soler

- Crims: Llum a la foscor, de Carles Porta (La Campana).



- INFANTIL I JUVENIL EN CATALÀ



- Catalanament, del col·lectiu La incorrecta

- La princesa, el drac i el cavaller desarmat, de Joan Turu

- La meravellosa i horripilant casa de la iaia, de Meritxell Martí Orriols



FICCIÓ EN CASTELLÀ



- Roma soy yo, de Santiago Posteguillo

- El Libro Negro de las Horas, d'Eva García Saenz d’Urturi

- El mapa de los anhelos, d'Alice Kellen

- Violeta, d'Isabel Allende



NO-FICCIÓ EN CASTELLÀ



- Por si las voces vuelven, d'Ángel Martín

- Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé

- La muerte contada por un sapiens a un neandertal de Juan José Millás i Joan Luis Arsuaga.



INFANTIL I JUVENIL EN CASTELLÀ



- Las Perrerías de Mike 1. Mikecrack y la Estrella Maldita, de Mikecrack

- Antes de diciembre, de Joana Marcús

- El semen mola (pero necesitas saber cómo funciona), d'Anna Salvia i Cristina Torrón Menstruita

Benvolguda (Columna), d', en català, i Roma soy yo (Ediciones B), de, en castellà, han estat les novel·les més venudes per Sant Jordi. L'autor valencià comparteix la primera posició ambper El Libro Negro de las Horas (Planeta), ja que el Gremi de Llibreters no ha pogut fer una estimació exacta en la categoria per la meteorologia.Quant a la no-ficció, lideren el tradicional rànquing de la diada La vall de la llum (Destino), dei Por si las voces vuelven (Planeta), d'. La pluja, el vent i la calamarsada impediran, segons el gremi, superar el balanç rècord de l'any 2019 i les primeres xifres indiquen que seran similars a les d'abans pandèmia.El Gremi de Llibreters ha tancat "" i assegura que, de ben segur, s'han assolit xifres prepandèmia i s'arribarà al nivell del 2019. Aquesta primera diada sense restriccions ni mascaretes, però, també es clou amb certque ha fet la guitza a Barcelona, amb ruixats i fins i tot calamarsa, i que ha obligat algunes parades a plegar abans d'hora perquè se'ls han mullat els llibres.

