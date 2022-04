Un periodista del «Planta Baixa» queda xop en directe: «No m'ho puc creure»

El moment romàntic que han viscut Canalias i Ricard Ustrell. Foto: Planta Baixa

El periodista del Planta Baixa de TV3també s'ha mullat aquest. I no pas per la pluja. Els seus companys de programa li han gastat una broma tirant-li per sobre una. El programa celebrava un programa especial per la diada aquest dissabte a lai mentre un seguit de col·laboradors parlaven sobre el començament de la gira d'El llop, a en Canalias li ha caigut una bona tromba d'aigua, que -després de l'ensurt inicial- ha acabat acceptant esportivament.La seva primera reacció ha estat dir "No m'ho puc creure". De fet, el xoc ha estat tal que durant uns instants no parava de repetir "però no pot ser, no pot ser". Quan marxava del plató improvisat, li tornava a caure a sobre més aigua -pel que sembla, des de dalt de l'escenari-. I el periodista, encara sorprès, preguntava: "Qui ha tirat aquesta aigua? És que sortirem a!". Els companys es miraven l'espectacleCanalias, preocupat pel seu aspecte físic després de la ruixada, exclamava: "Com he de trobard'aquesta manera?". Nòvio no se sap si n'ha trobat, el que sí que ha aconseguit són. Concretament, deli de l', amb els quals són bons amics. La història, doncs, ha acabat amb final feliç.

