Carrizosa avala l'espionatge a dirigents independentistes: «És dins de les funcions del CNI»

El màxim representant dea Catalunya,, ha assegurat que no hi ha cap prova que hi hagi hagut un presumpte espionatge a lídersamb el software, i d'haver-se produït, creu que "està perfectamenti de les funcions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI)".En declaracions als periodistes des de la carpa de Ciutadans a laCarrizosa també ha destacat que si fos cert, "" i ha afirmat que el presumpte espionatge s'ha fet públic "quan ha convingut als partits separatistes, que pel que, sembla, feia temps que esperaven a fer pública aquesta qüestió".En la mateixa línia ha apuntat la presidenta del Parlament andalús,, que acompanyava Carrizosa a la Fira d'Abril, quan ha defensat que "els serveis d'intel·ligència han de fer la seva feina davant l'existència de". Preguntada per l'estabilitat del Govern en el cas que ERC li retiri la seva confiança, Bosquet ha dit que no vol entrar en qüestions d'altres partits, però ha fet referència a la "" per"garantir i defensar la Constitució i la integritat territorial".

