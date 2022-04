Alerta per ratxes fortes de vent a Barcelona i Tarragona

#ProteccioCivil Gencat activa en ALERTA el pla #VENTCAT per fort vent 🌬 avui i demà sobretot a les comarques de #Barcelona i #Tarragonahttps://t.co/dgOmtiAnfY pic.twitter.com/a7kmMPlSws — Protecció civil (@emergenciescat) April 23, 2022

ha activat aquest dissabte al migdia l'per la previsió deaquesta tarda i especialment demà al matí a les comarques de. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquesta tarda el vent pot superar els 72km/h a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, Osona i el Gironès.De cara aal matí eles reforçarà sobtadament a les comarques de, especialment a l'Alt Penedès i Baix Penedès. Protecció Civil ha demanat als municipis que "prestini sobretot a lespel perill que les carpes puguin fer mal a algú en volar o caure".Protecció Civil ha demanat a la ciutadania "en elsi en lesper la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals". A més ha subratllat que quan hi hagi fortes ratxes de vent cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars, ja que poden caure per l'efecte del vent.

