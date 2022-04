Sant Jordi resisteix tot i els aiguats

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Les expectatives eren altes, altíssimes. IEls carrers de la capital catalana s'han omplert aquest matí de gom a gom, la vermellor de les roses ha inundat el centre de la ciutat i els autors s'han retrobat amb els lectors fidels que s'han apropat a les parades perquè els signessin exemplars.Al migdia, però, unaha descarregat a Barcelona i ha pausat, de ple, l'activitat. El sol s'ha vist substituït pels núvols grisos que han enfosquit el cel i en només deu minuts al voltant de la una del migdia s'ha vist caure unEls paradistes han hagut de córrer per tapar tots els llibres exposats, les parades s'han convertit en enormes bombolles de plàstic per repel·lir la pluja i els vianants s'han agrupat sota balcons, paraigües i a les boques del metro. Després, com si res, s'han visti autors retornant a les seves posicions per seguir signant exemplars. La màgia iA primera hora de la tarda, però, una nova pedregada, encara més forta, ha tornat a fer estralls a les parades que, en alguns casos, han patit afectacions.Els, de fet, han coincidit ende la Diada després de dos anys afectats per les restriccions contra la Covid-19. “Com a mínim hem posat sol a la pedregada, llum a la foscor”, ha dit el periodista Carles Porta, fent referència al llibre que ha publicat recentment, Llum a la foscor.Elhalade la diada dedesprés de dos anys de pandèmia. Els professionals del sector perceben unaDurant la jornada d’ahir ja es van fer les primeres vendes i aquest matí també hi hagut força moviment arreu. Tot i que encara queden algunes hores per acabar la jornada el president del gremi, Joan Guillem, ha explicat queLa, novetat després de dos anys de pandèmia, també ha. Els, lesi elshan envaït els carrers per celebrar la diada, la nostra diada. Laha estat un èxit durant la primera part d'aquest 23 d'abril. Ara, a l'espera de veure com actuarà el temps durant la tarda, tot i l'alerta per forts vents a les comarques barcelonines.

