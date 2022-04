El desagradable missatge que Laura Escanes i Risto Mejide s'han trobat per Sant Jordi

Aquesta és la frase que Laura Escanes i Risto Mejide s’han trobat avui a dins d’alguns dels llibres del publicista i escriptor. Segons han explicat tots dos a Instagram, una persona anònima s’ha, Manual de segundos auxilios.“A hores d'ara, després de tants anys gaudint d'aquest dia, patir un sabotatge per part d'un idiota no ens arruïnarà Sant Jordi. Set anys després, que hàgim de continuar aguantant a aquests imbècils és per a fer-s’ho mirar. És el dia dels lectors, i amb ells penso celebrar el dia. I tu, a qui s'hagi pres aquesta molèstia, entenc que la ràbia, la mediocritatEm fas llàstima, sobretot per la covardia que has demostrat. Us espero a la 'caseta'. Feliç Sant Jordi”, ha escrit Risto Mejide al seu Instagram.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor