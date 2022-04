Dispositiu policial en una discoteca del Paral·lel: un detingut i vuit denúncies

Undels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a lade Barcelona ha acabat aquesta matinada ambper una ordre judicial pendent i, sis per tinença dei dos per tinença d’En l’operatiu hi han participat uns 150 efectius de diverses unitats dels dos cossos policials. En aquest local d’oci nocturn s’havien produïtels últims caps de setmana i hi haviaEls Mossos ja havien feta la zona en els últims dies, tant de paisà com d’uniforme. De fet, la matinada del 9 al 10 d’abril es va produir una baralla a l’exterior de la discoteca amb quatre persones ferides.

