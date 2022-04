La disputa pel català i l'escàndol d'espionatge, els altres protagonistes de Sant Jordi

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Lava de llibres i d'amor, però també dei de. És per això que la disputa, política i judicial, per implementar un 25% de castellà a les aules catalanes i l' escàndol d'espionatge a líders independentistes i els seus advocats han estat els altres grans protagonistes de la jornada.han fet front comú per defensar el català com a "", tal com l'ha qualificat el president de la Generalitat,, que en declaracions als mitjans aquest dissabte ha explicat que la diada també "ens cohesiona com a país" i "posa en valor l'extraordinària cultura catalana". El president d'ERC,, ha anat més enllà que Aragonès en matèria de llengua i ha apel·lat aa "avançar" en l'acord pel català per "protegir la llengua davant la imposició de percentatges". Les formacions es van concedir una pròrroga fa tot just res dies per consensuar una resposta política més àmplia a laÒmnium valora positivament que hi hagi més temps per arribar a un nou acord., president de l'entitat, ha tornat a defensar aquest dissabte que els tribunals no són els qui han de decidir com són les escoles i també ha detallat que, aprofitant la diada, estan recollintcom a llengua vehicular a les aules del país. La presidenta del Parlament,també ha dit la seva sobre la polèmica de la llengua, en subratllar que els catalans lluiten aquest Sant Jordi “contra".A més a més, Borràs ha considerat que Catalunya viu encara “sota l’impacte del Catalangate". La diputada de Junts opina que el paral·lelisme del nom amb elamericà -que va comportar la dimissió del president-, també hauria de comportar un “paral·lelisme de conseqüències” i, per això, ha demanat, de nou, ladel president del govern espanyol,El president de la Generalitat, tot i que més curós, també s'ha mostrat contundent amb el paper de Sánchez. Aragonès ha considerat que "no té cap mena de sentit que no hagi ofert una explicació" i ha afegit que les de la ministra de Defensa,-que assegura que el"no es pot defensar"- són "insuficients i fins i tot contraproduents". El president s'ha queixat que "qui no es pot defensar som la gent que hem sigut espiats” i ha aprofitat per avisar que la crisi entre ambdós governs no se solucionarà amb unaJunqueras també ha tornat a demanar a laque actuï, considera que "la repressió continua afectant" i que n'és un exemple el nou episodi d'espionatge massiu amb el software Pegasus. "Com més hores passen sense assumir responsabilitats per part del govern espanyol, més difícil ho té perque ha perdut", ha explicat el líder dels republicans, que també ha demanat "l'assumpció d'enormes responsabilitats polítiques".Per la part civil, Antich avisa que "" i per això ha fet una crida a "no abandonar-lo, fins i tot en circumstàncies dramàtiques". Tot i així, segons ha dit als mitjans, políticament "les coses no poden continuar igual" i ha demanat que s'obrin investigacions per saber qui és el responsable i que es "depurin responsabilitats". "El Catalangate no és un afer intern de l'estat espanyol, és un autèntic escàndol de dimensions internacionals", ha dit el màxim representant d'Òmnium.

