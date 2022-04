Vídeos | Així s'ha viscut la pedregada a les parades de Passeig de Gràcia

En qüestió de minuts, hem passat de tenir un cel clar a Barcelona, a caure pedra, sentir trons i veure llamps. Un temps boig per Sant Jordi a la capital catalanahttps://t.co/6qwDM0bu3a pic.twitter.com/XANm588BnO — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2022

Dins d'una paradeta de Barcelona, aquesta és la situació actual del Sant Jordi d'enguany a la Ciutat Comtal https://t.co/6qwDLZTSEA pic.twitter.com/lk8Iyyp3Gv — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2022

Para de ploure a Barcelona, surt un sol tímid, els llibreters eixuguen els llibres i el Sant Jordi continua com si res hagués passathttps://t.co/mJmAWkLwvO pic.twitter.com/QnDNtyvF3e — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2022

Pep Martí i Miquel Macià signant llibres a Passeig de Gràcia Foto: Josep Lluís Escudero

Unaha sorprès llibreters, floristes i ciutadans que passejaven per la superilla de Sant Jordi. Prop de la una del migdia, els xàfecs han arribat a la capital catalana impactant de ple en l'activitat de la diada.Paradistes han hagut de córrer per protegir llibres i roses de l'aiguat, els autors han fet una pausa de les signatures d'exemplars i els ciutadans s'han amagat de la pluja sota els paraigües, balcons i a les boques del metro.Floristes i llibreters han hagut d'mentre els visitants s'amagaven sota els paraigües a l'espera que eltornés a sortir. I, de fet, pocs minuts després, els rajos de sol han tornat a il·luminar la capital catalana.Pocs minuts després, els rajos dehan tornat alacatalana i els paradistes han fet via per treure l'aigua que s'havia acumulat a sobre de les parades, protegides amb tendals. Elsi la diada continua com si res hagués passat.

