La Moncloa intenta apagar l'incendi de l'espionatge amb una cimera Bolaños-Vilagrà a Palau

Aragonès va demanar una cimera

Junts posa condicions

I sis dies després,. O, si més no, l'intent d'apagar l'incendi polític que ha provocat, atribuït al CNI, contra una seixantena de dirigents independentistes , entre ells el president de la Generalitat Pere Aragonès.Les explicacions arribaran aquest diumenge, al Palau de la Generalitat. Les donarà el ministre de la Presidència,, a la pràctica número dos polític del PSOE al govern espanyol. I les rebrà la consellera de la Presidència,, d'ERC. La reunió serà a les deu del matí i, posteriorment, i per separat, el ministre i la consellera, la seva ministra de Defensa, s'ha escudat en la llei de Secrets per evitar donar alguna explicació i només els ministres de Podem, ambal capdavant, han exigit aclarir l'assumpte.El cas, però, és que sies fa sentir a través de Podem dins del govern espanyol, és especialment severa en els seus socis de legislatura.(el seu diputat Jon Iñarritu i e seu líder Arnaldo Otegi també van ser espiats)també han exigit explicacions en un to greu.està en perill si el govern espanyol no aclareix l'assumpte.polítiques amb el govern espanyol i els republicans es disposen a tombar algunes de les lleis en tramitació malgrat que volen mesurar molt els seus passos. Junts pressiona i Laura Borràs ja va demanar la dimissió de Sánchez Caldrà veure fins on arriben diumenge les explicacions de Bolaños i si la trobada amb Vilagrà és o no l'avantsala d'una nova, que ha quedat sèriament tocada i que estava bloquejada, o d'una. Això últim és el que va demanar el president de la Generalitat, a més d'una investigació amb supervisió independent i l'assumpció de responsabilitats polítiques, que per exemple podrien passar per, responsable del CNI.A ERC recorden que "cada minut que passa sense que es donin explicacions i s'assumeixin responsabilitats es complica encara més". La reunió a Palau té a veure amb la necessitat del PSOE de no volar ponts amb els seus socis i és una. Els socialistes, però, no han emès cap senyal de que estiguin disposats a explicar públicament què ha passat o a assumir responsabilitats més enllà de manifestar una aposta per "aprofundir en el diàleg".. Només saber-se de la convocatòria han emès un comunicat afirmant que "l'únic anunci que esperem del Govern espanyol és l'obertura d'una". Si això no passa, han explicat en nom dels seus consellers, s'han de mantenir "i per tant les reunions polítiques bilaterals" com la que se celebrarà aquest diumenge.El 1995 un cas d'espionatge durant anys a líders polítics per part del CESID (l'antic CNI) va fer dimitir el cap del servei secret, el ministre de Defensa i el vicepresident del govern, que era el català Narcís Serra.

