Lluís Llach, emocionat per una interpretació a «Eufòria»: «Em milloreu»

és el fenomen televisiu del moment a Catalunya. Divendres rere divendres joves i no tan joves se situen davant la televisió per escoltar i gaudir de les interpretacions dels concursants que formen el càsting. Lessón també protagonistes de les gales.Aquest divendres ha estatdela cançó que ha emocionat el plató sencer. De fet, fins i tot s'han vist llàgrimes a la taula del jurat. El mateix Lluís Llach també s'ha, i així ho ha demostrat al seu compte de Twitter., ha piulat el cantautor com a resposta al vídeo que ha compartit un fan del programa. El bagenc Pedro da Costa, que no és el primer cop que emociona el plató, ha posat la "pell de gallina" als espectadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor