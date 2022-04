Colau recomana un llibre en castellà per Sant Jordi i esclata la polèmica

Per què Ada colau regala un llibre en castellà als regidors de l’Ajuntament el dia de Sant Jordi… és curiós no? pic.twitter.com/ahTXJuiJHi — JOAN 👈 ☀️ (@joan76061284) April 22, 2022

Com cada any, per la, els polítics i polítiques catalans aprofiten l'ocasió per recomanar un llibre. L'elecció dd'enguany ha aixecat polseguera, no per la temàtica del volum, ni per l'autor, sinó per la llengua en què s'escriu: el. Les xarxes no han trigat a reaccionar.L'alcaldessa de Barcelona ha escollit El gran libro de los perros de Karindu Rauco iper regalar a tots els regidors i regidores en homenatge a Gallardo, "al món del còmic, tan important a Barcelona, i als gossos, tan estimats" per l'autor. El dibuixant i escriptor lleidatà, que va morir el passat 21 de febrer de 2022, va serde la ciutat i era, també, amic de Colau.Lluny d'això, el que ha fet reaccionar a molts usuaris deés que el llibre estigui escrit en castellà. Alguns titllen la decisió de "provocació", altres diuen que és "curiosa", altres parlen de "nul·la sensibilitat lingüística" i alguna persona també li ha dit "espanyolista". El cert és que el llibre només està publicat en aquesta llengua.Aquest, però, no és el primer cop que una decisió lingüística de Colau aixeca polseguera. En un directe d’Instagram del 2020, l'alcaldessa va explicar que triava parlar en castellà quan sabia que la podria escoltar. Ella argumentava que ho feia així per arribar al màxim nombre de gent possible. En la mateixa línia, Colau també ha defensat que quan se li fa unaen castellà, contesta en castellà i quan és en català, en català.

