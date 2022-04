Desconvocada la vaga de neteja a Barcelona

UGT ha anunciat el pacte amb les empreses encarregades del servei de neteja de la capital catalana, que permet desconvocar la vaga de cinc dies que havia de començar el 24 d'abril. Segons el sindicat, s'ha aconseguit assolir un acord per a tot el col·lectiu queEn concret, per a l'any 2019 el sou s'augmenta un 0,6%, per al 2020 no es toca, per al 2021 s'apuja un 6% i per al 2022 s'ha pactat un avançament del 2,5% amb un topall de negociació de fins al 4%.de la Comissió Paritària referent a la revisió salarial dels tres anys passats. CCOO, que s'havia adherit a l'aturada, ha explicat que ratificarà el preacord en assemblea de treballadors.

UGT, un dels sindicats que convocava la vaga, ha considerat que es tracta d'un "bon acord" que ha permès "evitar la vaga". A més ha afegit que s'ha "arrencat positivament" el 2022 amb condicionants que explicaran més endavant.

CCOO també ha celebrat que s'hagi aconseguit un preacord prou bo com per desconvocar la vaga, però ha lamentat que les empreses optin sovint per portar els treballadors a l'extrem d'haver d'utilitzar aquesta eina.

