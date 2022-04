Portades | «El PP supedita el seu suport en el cas Pegasus per un veto a Bildu al Congrés», a «El País»

Ara ho entenc.....

Per samurai el 23 d'abril de 2022 a les 11:52 0 0

Mientras los corruptos del Partido Podrido se van casi todos de rositas después de 8 años de juicios, se pusieron querellas por rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos para nuestros representantes políticos libremente elegidos y los encarcelaron en una semana. Olé por la Injusticia ñorda... Estos fascistas y corruptos no tienen suficiente con llevarse 16.000 millones de euros cada año de nuestros impuestos que reclamaron que se presentara una relación de todos los gastos de la organización del referéndum "ilegal" del 1-O para cobrárselo a los "consellers" acusados, al igual que a Mas, Ortega y Rigau les reclamaron los 5,2 millones de euros del 9-N y tuvieron que avalar con sus propiedades. Estos mismos impresentables que no repararon en gastos para reprimir a los independentistas por tierra, mar y aire. Vergüenza, rabia e impotencia. Porqué esta gentuza que tanto nos odia no nos deja irnos en paz?. Este es un caso clarísimo de violencia de género. Prefieren encarcelarnos a todos antes que dejar que seamos independientes. Las elecciones del 21-D fueron plebiscitarias, la mayoría fue independentista, pero los fascistas y corruptos no quieren bajarse del burro. Como es posible tanta indigencia moral?. Según parece estos necios, quieren seguir aplicando el 155 indefinidamente. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia ñorda prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las "temibles" papeletas, causando más de mil heridos de diversa consideración. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!