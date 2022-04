La gran festa de l'amor de Tindercat inunda el centre de Sant Cugat

Una de les parelles que han sortit durant els jocs interactius Foto: Sergi Baixas

Presentacions ensopegades, mirades tímides i mans tremoloses dins de les butxaques. Prop des'han congregat aquesta tarda a la plaça de Ramon Barnils de. El popular "parc del Trenet" ha estat l'escenari escollit per acollir ladel portal de cites online en llengua catalanaSota l'atractiva crida de "", l'expectació era força elevada. El jovent ha acudit presumint (in)discretament de les seves millors gales. Tot un look curosament seleccionat acompanyat d'un ampli ventall de gestos i somriures -al·ludint als Amics de les Arts- entrenats, i mai millor dit, digitalment. Aquesta vetllada, elstenen ben clar quin és el seu objectiu.Sobre l'escenari, els promotors de Tindercat han organitzat, amb cert to trapella, perquè els assistents poguessin trobar la seva "persona especial". Tot plegat amb cares conegudes com. Un esdevenimentque ja va revolucionar les xarxes socials quan va néixer l'any passat fidelitzant ràpidament a milers de joves d'arreu del país que reivindicaven enamorar-se en la seva llengua.I és que l'acció de "" ha mutat al llarg dels últims temps. Fins fa no gaire, els nois i noies havien d'esperar ansiosos al cap de setmana per sortir en grup cap a les discoteques o festes populars en, però ara ja no cal sortir de casa. Lescontinuen agafant embranzida, accelerades durant la pandèmia, i cada vegada més joves opten pel "Swipe right/Swipe left" a l'hora de trobar parella. I avui, Tindercat ha volgutper tenir una petita dosi, potser més vergonyosa, del. "A lu antic".Avui les mascaretes han quedat definitivament enterrades; les FFP2 interfereixen en les estratègies de flirteig. L'estampa és un, des del company que duu la dessuadora d'anar per casa fins al més elegant amb americana i mocassins; passant també pel casual poc casual i el bon santcugatenc del Napapijri.Fa 24 hores, el col·lectiu feminista havia qüestionat públicament que aquest projecte servís per propiciar un "canvi de model en les relacions patriarcals i mercantilitzades". Per la seva banda, l'impulsor de la iniciativa, Gerard Querol -altrament conegut com a-, agafava la torxa amb elegància i es comprometia a prendre totes les mesures necessàries perquè l'espai fos segur per a tothom. El punt lila de l'Ohficina Jove i una caravana pedagògica han vetllat en tot moment per la seguretat d'aquesta simpàtica festivitat.

